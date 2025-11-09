Ebiet G Ade & Rony Parulian Sukses Menyedot Perhatian Penonton Festival Teman Kota

jpnn.com, JAKARTA - Legenda musik tanah air, Ebiet G. Ade dan Rony Parulian, penyanyi muda yang tengah bersinar di kalangan generasi baru sukses menyedot perhatian penonton Festival Teman Kota 2025 di Taman Literasi Martha Tiahahu, Jakarta Sabtu (8/11).

Acara yang digelar Katadata itu bertajuk Konser Dua Generasi resmi ditutup dengan menghadirkan dua sosok yang merepresentasikan lintas masa dalam musik Indonesia.

Keduanya tampil di satu panggung membawakan lagu-lagu andalan masing-masing, hingga akhirnya berduet dalam momen penuh haru lewat lagu legendaris “Berita Kepada Kawan.” Lagu yang telah melekat kuat dalam ingatan masyarakat Indonesia itu, dibawakan tanpa kehilangan ruh aslinya.

Direktur Sisiplus by Katadata Marah Andika menuturkan duet lintas generasi ini menjadi simbol keterhubungan antara masa lalu dan masa kini, bahwa pesan kemanusiaan dan kepedulian sosial yang dibawa Ebiet G. Ade tetap relevan di era baru, dan diteruskan oleh generasi muda seperti Rony.

Sejak sore, kawasan Blok M dipadati penonton yang memadati area Taman Literasi hingga ke jalan sekitar. Ribuan pengunjung hadir, mayoritas generasi Z, yang antusias bernyanyi bersama dari awal hingga akhir acara.

Suasana hangat dan penuh nostalgia berpadu dengan energi muda, menjadikan konser ini salah satu momen paling berkesan di Festival Teman Kota 2025.

“Festival Teman Kota kami rancang bukan sekadar hiburan, tapi juga ruang refleksi dan koneksi antargenerasi. Melalui Konser Dua Generasi, kami ingin menunjukkan bagaimana karya seni bisa menjadi jembatan untuk berkolaborasi,” ujar Marah Andika, dikutip, Minggu (9/11).

Konser Dua Generasi menjadi puncak penutup hari kedua Festival Teman Kota 2025, setelah sebelumnya digelar sesi Mental Mantul yang membahas isu kesehatan mental secara ringan dan relevan bagi publik muda.