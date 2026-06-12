Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

ECADIN Perkuat Literasi Media Mengenai Pengelolaan Emisi Metana di Sektor Minyak dan Gas Bumi

Jumat, 12 Juni 2026 – 10:51 WIB
ECADIN Perkuat Literasi Media Mengenai Pengelolaan Emisi Metana di Sektor Minyak dan Gas Bumi - JPNN.COM
Chief Operating Officer (COO) ECADIN Candra Sutama, Chief Executive Officer (CEO) ECADIN Desti Alkano, dan Lead Coordinator International Methane Emissions Observatory (IMEO) dari United Nations Environment Programme (UNEP), Monika Bergeron pada Media Briefing: Methane Management in Oil & Gas Sektor di Jakarta (8/6). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA -  

Metana (CH?) kini menjadi salah satu fokus utama dalam upaya mitigasi perubahan iklim global.

Sebagai gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan sekitar 80 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida (CO?) dalam periode 20 tahun.

Baca Juga:

Pengurangan emisi metana dipandang sebagai salah satu langkah tercepat dan paling efektif untuk memperlambat laju pemanasan global.

Dalam konteks Indonesia, sektor minyak dan gas bumi (migas) menjadi salah satu sektor strategis yang memiliki peluang besar untuk melakukan pengurangan emisi metana secara cepat, terukur, dan ekonomis.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman publik serta mendukung peliputan media yang akurat dan berbasis sains mengenai isu metana serta mendukung aksi mitigasi perubahan iklim dan transisi energi, Energy Academy Indonesia (ECADIN) menyelenggarakan kegiatan Media Briefing: Methane Management in Oil & Gas Sektor di Jakarta (8/6).

Baca Juga:

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program “Strengthening Indonesian Government Capacity on Methane Emission Management in Indonesia’s Oil and Gas Sector” yang dilaksanakan ECADIN bekerja sama dengan Kementerian Energi danSumber Daya Mineral (ESDM) yang berlangsung tangal 9-10 Juni 2026 di Hotel Mulia, Jakarta.

Dalam sesi pembuka, Desti Alkano selaku Chief Executive Officer (CEO) ECADIN menjelaskan pentingnya peran media dan masyarakat dalam mendukung upaya mitigasi emisi metana di Indonesia.

Metana (CH?) kini menjadi salah satu fokus utama dalam upaya mitigasi perubahan iklim global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   metana  Perubahan iklim  Mitigasi  BPH Migas  minyak dan gas 
BERITA METANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp