Ecolab dan SCG Teken MoU Tingkatkan Daya Saing Bisnis-Dorong Pencapaian ESG Menuju Net Zero

jpnn.com, JAKARTA - Ecolab, perusahaan global terdepan dalam solusi dan layanan pengelolaan air, higienitas, serta pencegahan infeksi, bersama SCG (Siam Cement Group), grup bisnis terkemuka di ASEAN, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) selama lima tahun untuk memperkuat daya saing SCG melalui peningkatan efisiensi dan penghematan biaya, sekaligus mempercepat strategi ESG sebagai landasan menuju Net Zero.

Kerja sama yang berlangsung dari Juni 2025 hingga Mei 2030 ini menargetkan peningkatan rasio penggunaan kembali air (water reuse) SCG hingga melampaui capaian 13,10% pada tahun 2024, sekaligus menekan emisi gas rumah kaca.

Perjanjian baru ini melanjutkan kemitraan selama 30 tahun yang secara konsisten menghadirkan inovasi berkelanjutan di bidang efisiensi, keberlanjutan, dan pengelolaan lingkungan.

Dengan pijakan tersebut, MoU ini difokuskan pada pencapaian hasil nyata yang memperkuat daya saing, mulai dari optimalisasi penggunaan air hingga pengurangan signifikan emisi CO? dalam lima tahun ke depan, sembari meningkatkan efisiensi untuk menekan biaya operasional.

Dalam implementasinya, Ecolab akan berkolaborasi dengan SCG Packaging (SCGP) dan SCG Chemicals (SCGC) untuk menjajaki berbagai inisiatif yang berorientasi pada proses produksi yang lebih efisien, produktif, dan berkualitas tinggi.

Melalui solusi inovatif dan penyempurnaan proses, kolaborasi ini ditargetkan tidak hanya menghemat air, mengurangi jejak lingkungan, dan meningkatkan kualitas air, tetapi juga menekan konsumsi energi, memperbaiki efisiensi energi, serta membuka peluang integrasi energi terbarukan, demi terciptanya dampak keberlanjutan sekaligus memperkuat ketahanan bisnis jangka panjang.

“Melalui keahlian solusi pemrosesan air, kami dapat menjadi mitra terpercaya bagi SCG dalam memberikan hasil yang terukur. Kolaborasi selama lebih dari 30 tahun ini berlandaskan pada keyakinan bersama bahwa praktik bisnis yang bertanggung jawab tidak hanya akan menjaga keberlangsungan bumi, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. Dengan inovasi dan pendekatan berkelanjutan dari Ecolab, kami yakin kemitraan ini akan mempercepat pencapaian target lingkungan SCG maupun organisasi lainnya,” kata Christophe Beck, Chairman and CEO Ecolab.

President and CEO SCG Thammasak Sethaudom menambahkan dia percaya daya saing dan keberlanjutan berjalan beriringan.