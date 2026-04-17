Ecopolis CitraRaya, Refleksi Gaya Hidup Elegan dengan Sentuhan Zen

jpnn.com, JAKARTA - CitraRaya Tangerang sebagai The Largest Township Development dari Ciputra Group dengan luas lebih dari 2.760 hektare terus bertumbuh menjadi kota mandiri.

Senior Marketing Manager Ecopolis Joni Jingga mengatakan pihaknya terus berupaya menghadirkan keseimbangan antara fungsi ruang, kualitas lingkungan, dan gaya hidup modern.

Di dalam lanskap pengembangan tersebut, Ecopolis menjadi sebuah refleksi dari bagaimana sebuah cluster premium dirancang dengan pendekatan yang lebih menyeluruh.

Berdiri di atas lahan seluas 100 hektare, kawasan ini merupakan hasil kolaborasi antara Ciputra Group dan Mitsui Fudosan dari Jepang.

“Sebuah kemitraan yang menghadirkan presisi perencanaan, ketenangan desain, serta karakter ruang yang kuat,” ujar Joni dalam keterangannya, Jumat (17/4).

Menurut Joni, Ecopolis tidak hanya berbicara tentang hunian, tetapi tentang bagaimana ruang hidup dibentuk.

Penataan kawasan yang rapi, integrasi elemen hijau, serta pendekatan desain modern menciptakan suasana yang tidak berlebihan, namun terasa matang dan berkelas.

“Setiap sudutnya dirancang untuk menghadirkan kenyamanan yang berlangsung dalam jangka panjang, didukung oleh penggunaan material berkualitas tinggi yang dipilih dengan cermat untuk menjaga karakter, ketahanan, dan nilai hunian itu sendiri,” papar Joni.