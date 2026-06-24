Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Ecopolis CitraRaya Tangerang Punya Program Menarik hingga Akhir Juni

Rabu, 24 Juni 2026 – 19:30 WIB
Ecopolis CitraRaya Tangerang Punya Program Menarik hingga Akhir Juni - JPNN.COM
Ecopolis merupakan hasil kolaborasi antara CitraRaya Tangerang dan Mitsui Fudosan salah satu perusahaan pengembang properti terkemuka asal Jepang. Foto: dok CitraRaya Tangerang

jpnn.com, JAKARTA - GM Marketing Ecopolis CitraRaya Tangerang Mettadewi menyatakan Ciputra Group mengembang CitraRaya Tangerang menghadirkan Ecopolis sebagai kawasan premium yang dirancang sebagai pusat kehidupan urban modern.

Ecopolis menjadi menjadi perpaduan hunian, area komersial, ruang terbuka hijau, serta berbagai fasilitas yang mendukung gaya hidup masyarakat masa kini.

“Ecopolis merupakan hasil kolaborasi antara CitraRaya Tangerang dan Mitsui Fudosan salah satu perusahaan pengembang properti terkemuka asal Jepang,” ujar Mettadewi, Rabu (24/6).

Baca Juga:

Menurut dia, kemitraan strategis ini menghadirkan pengalaman dan standar pengembangan kawasan berkelas internasional yang mengedepankan kualitas lingkungan, kenyamanan hidup, serta nilai investasi jangka panjang.

Mettadewi mengatakan saat ini konsumen bisa memanfaatkan program PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) jika ingin melakukan pembelian unit rumah di kawasan Ecopolis.

Selain itu, tersedia pula program bunga 0% hingga 3 tahun, yang menjadi salah satu penawaran spesial dan akan berakhir pada Juni 2026. 

Baca Juga:

Mettadewi menegaskan program itu juga memberikan alternatif skema pembayaran yang lebih ringan bagi masyarakat yang tengah merencanakan pembelian rumah.

“Tidak hanya hunian tapak, Ecopolis juga menawarkan pilihan hunian vertikal melalui apartemen yang dirancang untuk mendukung mobilitas dan gaya hidup modern,” jelas Mettadewi. 

Ecopolis merupakan hasil kolaborasi antara CitraRaya Tangerang dan Mitsui Fudosan salah satu perusahaan pengembang properti terkemuka asal Jepang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   konsumen  Ecopolis  CitraRaya Tangerang  Hunian 
BERITA KONSUMEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp