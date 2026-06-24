Ecopolis CitraRaya Tangerang Punya Program Menarik hingga Akhir Juni

jpnn.com, JAKARTA - GM Marketing Ecopolis CitraRaya Tangerang Mettadewi menyatakan Ciputra Group mengembang CitraRaya Tangerang menghadirkan Ecopolis sebagai kawasan premium yang dirancang sebagai pusat kehidupan urban modern.

Ecopolis menjadi menjadi perpaduan hunian, area komersial, ruang terbuka hijau, serta berbagai fasilitas yang mendukung gaya hidup masyarakat masa kini.

“Ecopolis merupakan hasil kolaborasi antara CitraRaya Tangerang dan Mitsui Fudosan salah satu perusahaan pengembang properti terkemuka asal Jepang,” ujar Mettadewi, Rabu (24/6).

Menurut dia, kemitraan strategis ini menghadirkan pengalaman dan standar pengembangan kawasan berkelas internasional yang mengedepankan kualitas lingkungan, kenyamanan hidup, serta nilai investasi jangka panjang.

Mettadewi mengatakan saat ini konsumen bisa memanfaatkan program PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) jika ingin melakukan pembelian unit rumah di kawasan Ecopolis.

Selain itu, tersedia pula program bunga 0% hingga 3 tahun, yang menjadi salah satu penawaran spesial dan akan berakhir pada Juni 2026.

Mettadewi menegaskan program itu juga memberikan alternatif skema pembayaran yang lebih ringan bagi masyarakat yang tengah merencanakan pembelian rumah.

“Tidak hanya hunian tapak, Ecopolis juga menawarkan pilihan hunian vertikal melalui apartemen yang dirancang untuk mendukung mobilitas dan gaya hidup modern,” jelas Mettadewi.