Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Ed Sheeran Rilis Album Play, Terinspirasi Musik India dan Persia

Minggu, 14 September 2025 – 07:17 WIB
Ed Sheeran Rilis Album Play, Terinspirasi Musik India dan Persia - JPNN.COM
Ed Sheeran. Foto: Dok. Petros Studios

jpnn.com, INGGRIS - Setelah lama dinantikan, penyanyi asal Inggris Raya, Ed Sheeran akhirnya merilis album terbaru yang bertitel, Play.

Dalam rangka merayakan perilisan album baru, dia juga merilis video musik untuk single terbaru, Camera yang dibintangi oleh Phoebe Dynevor.

Adapun single Camera diproduseri oleh ILYA, Andrew Watt, dan Louis Bell.

Baca Juga:

Talenta Ed Sheeran dalam menulis lagu bernuansa ballad dengan lirik-lirik mendalam dibuktikan lewat single Camera.

Istri Ed Sheeran, Cherry, menjadi sumber inspirasi lagu yang penuh dengan nuansa perayaan cinta.

Video klip Camera disutradarai oleh rekan kolaborator Ed Sheeran, Emil Nava, dan menampilkan bersama bintang Bridgerton, Phoebe Dynevor.

Baca Juga:

Direkam menggunakan iPhone, video musik Camera menunjukkan fase awal sebuah hubungan romantis dari perspektif karakter-karakter dalam video klip.

Momen-momen spontan dan indahnya kisah cinta baru ditampilkan semua video seraya melakukan banyak hal mulai dari jalan-jalan di sebuah kota tua di Croatia, keliling kota naik sepeda motor, bar hopping, hingga naik panggung di salah satu konser Ed Sheeran.

Setelah lama dinantikan, penyanyi asal Inggris Raya, Ed Sheeran akhirnya merilis album terbaru yang bertitel, Play.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ed Sheeran  Album Ed Sheeran  Lagu Ed Sheeran  Ed Sheeran Play 
BERITA ED SHEERAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp