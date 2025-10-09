Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Edarkan Sabu-Sabu, Sopir Truk Batu Bara di Musi Rawas Ditangkap

Kamis, 09 Oktober 2025 – 16:10 WIB
Edarkan Sabu-Sabu, Sopir Truk Batu Bara di Musi Rawas Ditangkap - JPNN.COM
Pengedar narkoba ditangkap. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas menangkap pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Desa F Trikoyo, Kabupaten Musi Rawas, Rabu (8/10/2025) sekitar pukul 17.00 WIB.

Pelaku berinisial MN (22) warga Desa F Triyoko, Kabupaten Musi Rawas, diamankan di sekitar rumahnya.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta didampingi Kasatres Narkoba Polres Musi Rawas IPTU Jemmy Amin Gumayel membenarkan adanya penangkapan terhadap pelaku.

Baca Juga:

"Benar, pelaku ditangkap karena menjadi pengedar," ungkap Agung, Kamis (9/10/2025).

Dari tangan pelaku petugas mengamankan narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bruto 10,75 gram, terdiri dari 1 kantong plastik dengan berat bruto 10,56 gram yang bungkus tisu dan dilakban dan 1 klip plastik dengan berat bruto 0,19 gram.

"Di TKP tim juga menemukan botol dan pirex yang digunakan sebagai alat hisap sabu-sabu," kata Agung.

Baca Juga:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatnya dari seseorang inisial "T" yang saat ini masih dalam proses pengembangan ungkap kasus.

"Jadi, barang haram itu didapat dari pria berinisial T yang saat ini masih kami lakukan pengejaran. Rencananya sabu-sabu tersebut akan diedarkan dengan sesama sopir di tambang batu bara di Kabupaten Lahat, kebetulan Pelaku ini bekerja sebagai sopir angkutan batu bara" jelas Agung. (mcr35/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:

Seorang sopir truk batu bara yang menyambi jadi pengedar narkoba jenis sabu-sabu ditangkap personel Polres Musi Rawas.

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Cuci Hati

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   narkoba  Pengedar Narkoba  sabu-sabu  Musi rawas  polres musi rawas  Ditangkap 
BERITA NARKOBA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp