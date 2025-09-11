Eddy Soeparno Berduka atas Musibah Banjir di Bali: Dampak Krisis Iklim Makin Nyata

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan dukacita atas musibah banjir besar yang melanda warga Bali.

Pimpinan MPR dari dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyampaikan dukacita untuk warga yang meninggal dunia dan terluka akibat musibah ini.

"Semoga banjir segera surut dan tertangani dengan baik dan cepat," ucap Eddy dalam keterangan, Kamis (11/9).

Eddy menyampaikan musibah banjir di Bali ini juga menjadi pengingat bahwa dampak krisis iklim semakin nyata dan memberikan kerugian materiil bagi warga masyarakat.

"Hujan terus menerus dan hampir tidak ada kemarau adalah anomali iklim yang terjadi di Indonesia saat ini. Dampaknya mulai dari siklus tanam dan panen beberapa komoditas yang tidak teratur sampai dengan banjir dan musibah yang terjadi Bali saat ini," ungkapnya.

Doktor Ilmu Politik UI ini mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan perhatian penuh pada dampak krisis iklim bagi warga masyarakat yang terdampak.

"Berikan perhatian penuh pada kelestarian lingkungan dan pastikan bahwa pembangunan dilakukan berdasarkan salah satunya asas berkelanjutan sesuai pasal 33 Ayat 4 UUD 1945," tegas Eddy mengingatkan.

Sebagai pribadi yang tidak henti-hentinya memperjuangkan mitigasi terhadap krisis iklim yang tengah dihadapi, Eddy mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam menjaga lingkungan.