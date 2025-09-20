Eddy Soeparno Bertemu Wali Kota Balikpapan, Ternyata Ini yang Dibahas

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyoroti masalah krisis karena bisa menjadi masalah ekologis seperti banjir besar yang terjasi di Bali.

Sebelumnya Eddy Soeparno menemui Wali Kota Palembang. Politikus Parta PAN itu melanjutkan perjalanan menemui Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud.

Pertemuan dilaksanakan di Balaikota Balikpapan dan dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Asisten 1 Wali Kota Balikpapan.

Eddy menyampaikan dukungannya kepada Ramhat Mas'ud untuk solusi komprehensif mengingat sampah di kota Balikpapan jumlahnya cukup besar, tetapi belum masuk dalam cakupan revisi perpres pengelolaan sampah yang saat ini masih dalam tahap finalisasi.

"Oleh karena itu kami akan membantu mencari solusi yang terbaik agar sampah yang jumlahnya kurang lebih 500 ton perhari itu bisa juga di urai, kemudian bisa dijadikan bagian dari pembangkit sampah energi listrik yang memang akan kami bangun di 33 tempat di seluruh Indonesia untuk bisa mengurangi permasalahan sampah yang saat ini sudah masuk fase darurat," kata dia.

Dia berharap pada 2028 dengan adanya pembangunan Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL) ini sudah bisa menyelesaikan kurang lebih 60-70 persen permasalahan sampah nasional.

Baca Juga: Waka MPR Eddy Soeparno Ajak Anak Muda Ambil Tindakan dalam Menghadapi Krisis Iklim

Menurut Doktor Ilmu Politik UI itu sampah setiap hari bertambah seiring penduduk juga bertambah, sehingga harus ada penyelesaian komprehensif.

"Terutama yang terdampak adalah kota kota besar yang intensitas aktivitas ekonomi penduduknya tinggi kegiatannya tinggi dan sampah yang dihasilkan juga banyak dalam bentuk sisa makanan dan plastik. Nah, ini yang mudah mudahan dengan pertemuan hari ini bisa kita tindaklanjuti untuk bisa juga memberikan dukungan penuh kepada Pemkot Balikpapan agar masalah ini bisa selesai secepatnya," lanjutnya.