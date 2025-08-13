Eddy Soeparno Bertemu Wali Kota Yogyakarta & Solo, Komitmen Bantu Pemda Atasi Sampah

Rabu, 13 Agustus 2025 – 22:19 WIB

jpnn.com, YOGYAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno melaksanakan kunjungan kerja sekaligus pertemuan dengan Wali Kota Solo Respati Ardi dan juga Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.

Kunjungan kerja tersebut merupakan rangkaian dari upaya Eddy Soeparno memfasilitasi pemerintah daerah (Pemda) yang menghadapi masalah sampah.

Sebelumnya, Eddy Soeparno bertemu antara lain Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wali Kota Bogor Dedie Rahim dan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie serta kunjungan ke PLTSa Benowo Surabaya.

Di titik pertama kunjungan kerjanya, Eddy Soeparno mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo.

Kehadiran Eddy disambut langsung oleh Wali Kota Surakarta Respati Ardi, jajaran Direksi PLTSa dan juga PLN UID Jateng – DIY.

Setelah dari Solo, pertemuan dengan Wali Kota Hasto Wardoyo dilaksanakan di rumah dinas Wali Kota Yogyakarta.

Eddy menjelaskan, pertemuan dengan Wali Kota Solo dan juga Wali Kota Yogyakarta ini merupakan upayanya untuk mendalami permasalahan sampah yang dihadapi pemerintah daerah.

“Saat ini kita menghadapi potensi krisis sampah yang terjadi di kota-kota besar dan harus segera diatasi. Apalagi Solo dan Yogyakarta adalah destinasi wisata internasional dan kota yang kaya dengan peninggalan warisan budaya. Tentu permasalahan sampah ini harus dicarikan solusinya segera,” kata Eddy.