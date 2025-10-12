Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Eddy Soeparno Dorong Pembentukan Lembaga Khusus untuk Percepat Transisi Energi

Minggu, 12 Oktober 2025 – 16:44 WIB
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan dampak perubahan iklim kini semakin terasa di Indonesia, mulai dari anomali iklim hingga masalah sampah. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan dampak perubahan iklim kini semakin terasa di Indonesia, mulai dari anomali iklim, banjir besar yang terjadi di berbagai tempat, indeks kualitas udara yang buruk hingga masalah sampah.

Di sisi lain, upaya percepatan transisi energi belum memaksimalkan potensi energi terbarukan di Indonesia.

Dia menjelaskan pengelolaan energi dan penanganan perubahan iklim di Indonesia menghadapi persoalan mendasar di tingkat kebijakan.

Waka Eddy menyebut adanya tiga tantangan utama yang perlu segera dibenahi: policy coordination, policy clarity, dan policy consistency.

“Untuk masuk ke sektor karbon, pelaku usaha harus berurusan dengan empat kementerian koordinator dan dua belas kementerian teknis. Oleh karena itu perlu upaya khusus untuk menjadi pemimpin global di bidang climate, sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo,” ucap Eddy dalam diskusi yang diselenggarakan The Habibie Center bertajuk Climate Action 101 Talkshow: From Crisis to Opportunity – Indonesia’s Path to Sustainable Growth di Jakarta Convention Center.

Doktor Ilmu Politik UI ini mengusulkan pembentukan lembaga khusus atau bahkan kementerian yang berfokus pada koordinasi kebijakan ekonomi karbon dan pengelolaan perubahan iklim.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan satu otoritas tunggal yang memiliki mandat lintas sektor agar kebijakan transisi energi dan mitigasi krisis iklim dapat berjalan terpadu.

“Langkah ini penting agar Indonesia memiliki instant credibility di mata dunia untuk serius menghadapi dampak krisis iklim sekaligus membuka peluang ekonomi dan pembiayaan baru dari investasi maupun komitmen global menghadapi perubahan iklim,” lanjutnya.

