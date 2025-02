Eddy Soeparno: PAN Siap Dukung Prabowo untuk Maju di Pilpres 2029

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyambut baik antusias deklarasi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2029 mendatang.

Menurut dia, PAN selama ini sangat loyal untuk mendukung Presiden Prabowo dalam 3 kali pemilu.

"Suka dan duka bersama Pak Prabowo. Karena itu menyambut deklarasi Presiden Prabowo, PAN siap mendukung beliau untuk ke 4 kalinya dalam Pilpres 2029 mendatang," tegas Eddy.

Doktor Ilmu Politik UI itu mendukungan kepada Prabowo Subianto memiliki dasar yang kuat, yakni komitmen kerakyatan yang memastikan no one is left behind_atau tidak ada rakyat yang ditinggalkan.

"Dalam 100 hari pemerintahannya komitmen kerakyatan Pak Prabowo diwujudkan dalam kebijakan yang nyata. Kebijakan tersebut antara lain menghapus utang UMKM dan Nelayan sekaligus mengangkat menteri khusus untuk menangani UMKM,".

"Kami juga menyaksikan ketika usaha UMKM terancam karena pengecer tidak bisa menjual LPG 3kg, Pak Prabowo bergerak cepat merespons dan berpihak sepenuhnya kepada pengecer yang sebagian besar adalah UMKM," lanjutnya.

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah ada persyaratan khusus dari PAN untuk mendukung Prabowo, Eddy menyampaikan dukungan sepenuhnya tanpa syarat.

"Tidak ada persyaratan khusus tapi kalau kader PAN diajak tentu kita bersyukur sekali," tutup Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III Kota Bogor dan Cianjur ini. (jpnn)



