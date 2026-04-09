Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Eddy Soeparno Puji Strategi Diplomasi Prabowo: Stabilitas Nasional Terjaga!

Kamis, 09 April 2026 – 14:33 WIB
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi atas keberhasilan strategi diplomasi Presiden Prabowo dalam mendorong terciptanya stabilitas ekonomi di Indonesia setelah terwujudnya gencatan senjata Iran dan Amerika Serikat.

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi atas keberhasilan strategi diplomasi Presiden Prabowo dalam mendorong terciptanya stabilitas ekonomi di Indonesia setelah terwujudnya gencatan senjata Iran dan Amerika Serikat.

Hal ini disampaikan Eddy sebagai respons taklimat Pidato Presiden Prabowo yang menyampaikan keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi nasional. 

Menurut Eddy, stabilitas harga energi di Indonesia jauh lebih kondusif dibandingkan dengan kondisi yang dialami negara lain seperti Singapura, Filipina dan Thailand. 

Baca Juga:

“Konsistensi Presiden Prabowo dalam mengedepankan jalur diplomasi damai, deeskalasi konflik, serta penghormatan terhadap hukum internasional merupakan cerminan dari politik luar negeri bebas aktif yang berorientasi global sekaligus memiliki dampak langsung terhadap stabilitas nasional," ungkapnya.

“Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi menekan rantai pasok energi global dan mendorong kenaikan harga minyak mentah, pupuk, bahan baku plastik dan lainnya," sambungnya.

Oleh karena itu, setiap upaya deeskalasi, termasuk gencatan senjata, harus kita apresiasi karena berdampak langsung pada stabilitas perekonomian nasional.

Baca Juga:

Lebih jauh, Doktor Ilmu Politik UI ini menekankan bahwa keberhasilan strategi diplomasi Presiden Prabowo secara langsung berkontribusi pada stabilitas harga energi, inflasi, serta kepastian ekonomi di dalam negeri. 

“Ketika harga energi global lebih terkendali maka tekanan terhadap APBN berkurang, subsidi energi lebih terjaga, dan daya beli masyarakat bisa dipertahankan,” tegas Eddy. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MPR RI  Eddy Soeparno  Prabowo Subianto  APBN 
BERITA MPR RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp