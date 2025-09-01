Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Eddy Soeparno Sebut PAN Sejalan dengan Prabowo dalam Menjaga Ruang Demokrasi

Senin, 01 September 2025 – 10:42 WIB
Eddy Soeparno Sebut PAN Sejalan dengan Prabowo dalam Menjaga Ruang Demokrasi - JPNN.COM
Waketum PAN Eddy Soeparno (kanan) saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno merespons positif pidato Presiden Prabowo Subianto menyikapi maraknya unjuk rasa di berbagai daerah.

Menurut Pimpinan MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, ajakan dialog Presiden Prabowo menunjukkan komitmen yang tinggi untuk bersama-sama menjaga dan merawat demokrasi.

"Sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi, komitmen visi dan ide PAN sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk menjaga dan merawat ruang dialog dalam demokrasi," kata Eddy dalam keterangannya, Senin (1/9).

Baca Juga:

Karena itu, doktor ilmu politik UI itu mengajak semua pihak untuk menjaga demokrasi Indonesia bebas dari segala bentuk anarki dan tindakan yang merugikan masyarakat.

Menurut Eddy, ruang penyampaian pendapat selalu terbuka, ruang dialog juga didorong Presiden Prabowo untuk dilaksanakan bersama kementerian dan lembaga terkait.

Penyampaian aspirasi juga diberikan kesempatan dalam berbagai forum.

Baca Juga:

"Sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo, saya mengajak ayo jaga demokrasi kita dari segala bentuk anarki dan perusakan fasilitas umum. Aksi damai, dialog dan juga kolaborasi bisa lebih memberikan dampak yang baik untuk masyarakat yang diperjuangkan," pesan Eddy.

Waketum PAN ini menjelaskan selama ini sebagai Pimpinan MPR, ruang dialog selalu terbuka baik dalam ruang audiensi maupun dalam agenda MPR Goes to Campus yang dia sudah jalankan ke lebih dari 30 universitas di seluruh Indonesia.

Waketum PAN Eddy Soeparno merespons positif pidato Presiden Prabowo menyikapi aksi demo di berbagai daerah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  pidato Prabowo  Eddy Soeparno  MPR RI  PAN  Demokrasi  Demo 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp