Eddy Soeparno Tegaskan Komitmen PAN Wujudkan Target Swasembada Presiden Prabowo

Senin, 25 Agustus 2025 – 13:24 WIB
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno (dua dari kiri) saat menyerahkan penghargaan PAN Awards kepada Bayu Aji Handayanto di acara HUT ke-27 PAN di Dome Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Minggu (24/8). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menegaskan komitmen partainya mendukung target swasembada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Eddy, langkah tersebut sejalan dengan semangat Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengedepankan ketahanan pangan.

Penegasan tersebut disampaikan Eddy Soeparno saat menghadiri rangkaian acara HUT ke-27 PAN di Dome Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Minggu (24/8).

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Umum PAN yang juga Menko Pangan Zulkifli Hasan dan juga jajaran Kabinet Merah Putih.

Dalam acara dengan format Awards untuk pelaku pangan tersebut, Eddy Soeparno didaulat memberikan penghargaan PAN Awards kepada Bayu Aji Handayanto.

Keberhasilan Bayu sebagai peternak sapi dan pengepul susu sapi yang dianggap berperan dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Eddy menyampaikan, 27 tahun lalu sampai saat ini, PAN berdiri dengan konsistensi memperjuangkan reformasi dan demokrasi.

Setelah 27 tahun kemudian, PAN mengisi demokrasi dengan kebijakan yang berdampak untuk rakyat.

Ini yang disampaikan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno saat menghadiri acara HUT ke-27 PAN di Dome Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Minggu (24/8)

