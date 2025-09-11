EDENA Group Resmi Umumkan Akselerasi Peluncuran Security Token Offering

Kamis, 11 September 2025 – 20:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Edena Capital Nusantara dari EDENA Group mengumumkan percepatan peluncuran bursa Security Token Offering (STO) pertama di Mesir.

Adapun upaya itu diresmikan menyusul kunjungan strategis pimpinan Bayt El Khebra Group (Grup BEK) Mesir ke Seoul.

Delegasi tingkat tinggi tersebut melakukan perjalanan khusus ke Korea untuk memajukan implementasi kemitraan, dengan konfirmasi peluncuran pada Q4 2025 dan potensi percepatan ke Q1 2026.

Delegasi Mesir dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Ibrahim Mahlab (Direktur Eksekutif Grup BEK), didampingi Mohamed Khaled Abdallah (Wakil Ketua BEK) dan Mohamed El-Sebely (CEO BEK Financial).

Mereka bertemu dengan pimpinan EDENA termasuk CEO Wook Lee dan Direktur Sanghyun Lee, Yoo Sun Hwan, serta Kang Woong Sik.

Kehadiran Khaled Abdel Rahman, Duta Besar Mesir untuk Korea, menggarisbawahi pentingnya strategis di tingkat pemerintahan.

"Kemitraan dengan Grup BEK mengangkat EDENA ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sekuritas digital global," ujar Wook Lee, CEO EDENA Group.

Wook Lee meyakinkan keahlian EDENA yang terbukti dalam pasar karbon, inovasi keuangan digital, dan operasi multi-yurisdiksi, dikombinasikan dengan pengaruh regional BEK yang tak tertandingi, memposisikan perusahaan akan memimpin transformasi keuangan pasar berkembang.

Dua Pilar Utama