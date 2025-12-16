EDENA Jadi Co-Host Carbon Digital Conference 2025, 400 Pemimpin Global Hadir

jpnn.com, JAKARTA - EDENA Capital Nusantara, operator bursa efek digital terkemuka, berhasil menjadi co-host Carbon Digital Conference (CDC) 2025 bersama Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) di Bandung pada 8-9 Desember 2025.

Sebagai Ultimate Sponsor dan Co-Host eksklusif dari KTT yang didukung pemerintah ini, EDENA menunjukkan peran krusialnya dalam mengembangkan infrastruktur pasar karbon di 70 negara.

Konferensi tersebut secara resmi didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Acara menghadirkan lebih dari 400 pemimpin global, termasuk Bapak Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia; Bapak Muhammad Farhan, Walikota Bandung; duta besar dari Rusia, Korea, dan Inggris; serta delegasi Provinsi Hainan, Tiongkok. Peserta korporasi mencakup eksekutif dari BP, Shell, ExxonMobil, POSCO, Hyundai E&C, serta perwakilan dari World Bank IFC, KOTRA, dan JETRO.

Wook Lee, CEO EDENA Capital Nusantara, menyampaikan sambutan pembukaan bersama para menteri dan duta besar, mempresentasikan visi EDENA untuk menghubungkan negara-negara berkembang yang kaya karbon dengan modal institusional global.

Pada hari kedua, Yayang Ruzaldy, Vice President EDENA, tampil sebagai keynote speaker dan meresmikan kemitraan strategis melalui penandatanganan MOU dengan IDCTA.

“Pasar karbon telah mencapai titik balik di mana kredit karbon menjadi kelas aset yang sesungguhnya. Seperti halnya pemerintah Korea yang baru-baru ini memberikan manfaat kredit karbon kepada pemilik kendaraan listrik perorangan, kita menyaksikan transformasi global di mana aksi lingkungan diterjemahkan langsung menjadi nilai ekonomi. EDENA membangun infrastruktur untuk memfasilitasi transformasi ini di 70 negara," ungkap Wook Lee, CEO EDENA dalam keterangan resmi.

Konferensi tersebut menampilkan diskusi intensif tentang kerangka regulasi pasar karbon Indonesia, perkembangan proyek CCS/CCUS global, dan kerja sama pasar karbon trilateral antara Korea, Jepang, dan Indonesia.