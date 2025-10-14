Edena Jadi Pembicara Kunci di Summit Startup Terbesar India TNGSS 2025

jpnn.com, JAKARTA - Edena Capital Nusantara, pemimpin global dalam platform sekuritas digital dan tokenisasi, menyampaikan bahwa CEO Wook Lee diundang sebagai pembicara kunci VIP di Tamil Nadu Global Startup Summit (TNGSS) 2025.

Acara startup terbesar yang diselenggarakan pemerintah India atau TNGSS 2025 yang berlangsung pada 9-10 Oktober di Coimbatore, India, menghadirkan lebih dari 30.000 peserta global, 200+ pembicara internasional dari 35 negara, dan 100+ perusahaan investasi.

KTT tersebut diresmikan oleh Ketua Menteri Tamil Nadu MK Stalin dan dihadiri pejabat tinggi pemerintahan termasuk Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Uganda serta anggota Parlemen Swiss.

Edena Capital Nusantara sedang mempercepat peluncuran platform aset digital yang disetujui melalui pemerintah kerja sama erat dengan pemerintah di berbagai penerbitan - mengembangkan platform Digital Financial Asset (DFA) di Indonesia untuk pasar ASEAN dan bursa STO di Mesir untuk wilayah MENA-Afrika - menargetkan pasar gabungan 2,6 miliar penduduk.

Undangan langsung pemerintah Tamil Nadu kepada Edena sebagai pembicara kunci utama menandakan pengakuan resmi atas jangkauan global Edena dan model bisnis berbasis kemitraan pemerintah.

Tamil Nadu mewakili 10% PDB India dan menjadi tuan rumah bagi lebih dari 12.000 startup, dengan nilai ekosistem tumbuh 9x dari $3 miliar menjadi $27,4 miliar hanya dalam empat tahun, memantapkan dirinya sebagai pusat teknologi yang sedang berkembang di Asia.

Baca Juga: Edena Capital Nusantara Umumkan Kerja Sama dengan Kementerian Investasi

CEO Wook Lee menyampaikan keynote presentasi di tiga panggung utama: Futuristic Stage, Disruptor Stage, dan Global Startup Spotlight Stage.

Dalam sesi 'Modal Cerdas, Ide Berani: Berinvestasi dalam Gelombang Disrupsi Berikutnya', dia mengungkapkan model investasi inovatif melalui sekuritas digital bersama VC global termasuk DueDash Capital dan Exfinity Venture Partners, yang mendapat perhatian besar.