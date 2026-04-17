Edisi GWM Tank 500 Serba Hitam, Harga Hampir Rp 1 Miliar

Jumat, 17 April 2026 – 15:14 WIB

jpnn.com - Great Wall Motor lewat sub-brand Tank menghadirkan sentuhan berbeda, yaitu edisi khusus GWM Tank 500 Black Warrior.

Black Warrior pada dasarnya merupakan evolusi dari Tank 500 standar, namun dengan identitas yang langsung terasa sejak pandangan pertama.

Seluruh eksterior dibalut warna hitam, mulai dari grille, lampu, pelek, hingga roof rail.

Sentuhan dipertegas dengan kaliper rem merah yang jadi aksen kontras, menghadirkan kesan agresif tanpa terlihat berlebihan.

Menariknya, paket dipasang langsung dari pabrikan dan dilindungi garansi resmi.

Pendekatan itu memberi nilai tambah bagi konsumen yang menginginkan tampilan unik tanpa kompromi pada aspek legalitas dan kualitas.

Secara dimensi, tidak ada yang berubah. SUV ladder frame itu tetap memiliki panjang lebih dari lima meter dengan jarak sumbu roda 2,85 meter.

Karakter off-road pun masih jadi daya tarik utama.