Edisi Khusus Vespa 80th Hadir di 3 Model Ikonik

Rabu, 20 Mei 2026 – 17:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menandai usia ke-80 tahun pada 2026, Vespa merayakannya lewat peluncuran edisi khusus Vespa 80th.

Edisi khusus itu hadir dalam tiga model ikonis, yakni Vespa Primavera, Vespa Sprint, dan Vespa GTS.

Ketiga model tersebut tampil membawa nuansa klasik khas Vespa era awal, tetapi tetap dipadukan dengan teknologi modern yang menjadi ciri lini terbaru Vespa saat ini.

Edisi spesial juga disebut bakal menjadi bagian penting dalam sejarah perjalanan Vespa sebagai simbol gaya hidup dan fashion.

Warna hijau pastel atau Verde Pastello menjadi identitas utama Vespa 80th.

Warna itu terinspirasi dari musim semi 1946, masa ketika Vespa pertama kali hadir di Italia dan mulai dikenal luas di Eropa pada era kebangkitan pascaperang.

Sentuhan historis juga terlihat dari detail desainnya. Vespa menghidupkan kembali karakter model-model lawas melalui perpaduan bodi glossy dengan aksen satin-finish yang elegan.

Nuansa hijau gelap turut hadir di berbagai detail, mulai dari jahitan jok, karet pijakan kaki, penutup pelat belakang, hingga pegangan penumpang.