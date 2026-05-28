Edisi Spesial BMW M1000 RR Hanya 115 Unit di Dunia, Harga Hampir Rp 1 Miliar

Kamis, 28 Mei 2026 – 08:36 WIB

jpnn.com - BMW Motorrad menghadirkan motor supersport edisi spesial lewat M1000 RR Limited Edition Isle of Man TT.

Model spesiak dibuat sangat terbatas, hanya 115 unit di seluruh dunia, untuk merayakan penyelenggaraan balapan legendaris Isle of Man TT yang ke-115.

Secara teknis, motor tersebut masih berbasis M1000 RR standar.

Namun, BMW memberikan sentuhan eksklusif yang membuat tampilannya jauh lebih istimewa dibanding versi reguler.

Aura balap langsung terasa lewat balutan warna British Racing Green yang melekat di seluruh bodi.

Detail khas lintasan Isle of Man TT juga disematkan pada tangki dan fairing samping.

Termasuk grafis Mountain Course hingga nama-nama tikungan ikonik seperti Ramsey Hairpin, Glen Helen, Rhencullen, dan Kirk Michael.

BMW juga membekali motor dengan sejumlah komponen premium. Mulai dari tangki aluminium berlapis Satin Chrome, jok Alcantara hitam, hingga penutup airbox karbon M lengkap dengan logo TT dan grafis sirkuit.