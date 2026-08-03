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JPNN.com - Otomotif - Motor

Edisi Spesial Yamaha Fazzio Hybrid Sunset Blue, Harga Rp 23 Jutaan

Senin, 03 Agustus 2026 – 18:05 WIB
Edisi Spesial Yamaha Fazzio Hybrid Sunset Blue, Harga Rp 23 Jutaan - JPNN.COM
Yamaha Fazzio Hybrid Sunset Blue. Foto: yamaha

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Yamaha kembali memberi penyegaran pada lini Fazzio Hybrid lewat kehadiran Fazzio Special Edition Sunset Blue.

Hadir dalam jumlah terbatas, skutik bergaya retro modern itu mengusung tema Retro Summer, yang terinspirasi dari keindahan langit saat matahari terbenam.

Nuansa tersebut langsung terlihat dari balutan warna dasar Dull Blue yang dipadukan grafis gradasi biru dan oranye, menyerupai semburat cahaya senja di tepi pantai.

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Detail grafis bertuliskan "ONE TWO FIVE" turut mempertegas identitas mesin 125 cc, sekaligus memberi sentuhan khas pada edisi spesial ini.

Tampilan makin menonjol berkat penggunaan warna navy pada bodi bagian dalam serta aksen silver di sejumlah komponen, mulai dari pelek, spion, garnish panel instrumen digital, front pocket hingga handle grip belakang jok.

Kombinasi tersebut membuat Fazzio Sunset Blue tampil lebih modern sekaligus fashionable.

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"Fazzio hadir sebagai white canvas yang memberi kebebasan bagi penggunanya untuk berekspresi. Karena itu kami terus menghadirkan edisi spesial dengan tema yang selalu segar," ujar Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Rifki Maulana, Senin (3/8).

Di balik tampilannya yang baru, Fazzio Special Edition Sunset Blue tetap mengandalkan mesin Blue Core Hybrid 125 cc yang responsif sekaligus efisiensi.

Yamaha kembali memberi penyegaran pada lini Fazzio Hybrid lewat kehadiran Fazzio Special Edition Sunset Blue.

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TAGS   Yamaha  yamaha fazzio hybrid  edisi spesial Yamaha Fazzio Hybrid  skutik hybrid  otomotif 
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