Edisi Terbatas Kia Carens dan Sonet Tampil Serba Hitam di GIIAS 2026

Senin, 03 Agustus 2026 – 06:39 WIB

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Kia menghadirkan pilihan baru bagi konsumen yang pengin tampilan lebih eksklusif lewat Limited Black Edition untuk all-new Carens dan new Sonet di GIIAS 2026.

Edisi spesial itu diproduksi terbatas, masing-masing 150 unit untuk all-new Carens Limited Black Edition dan 100 unit untuk new Sonet Limited Black Edition.

Keduanya menawarkan sentuhan desain serba hitam yang membuat tampilannya lebih sporty sekaligus premium.

"Melalui Limited Black Edition, kami menawarkan pilihan yang lebih eksklusif bagi konsumen yang menginginkan sentuhan berbeda pada The all-new Carens maupun The new Sonet," kata VP Commercial Kia Sales Indonesia, Welly Nugroho, di Tangerang.

Ubahan paling mencolok terlihat pada bagian eksterior. New Sonet Limited Black Edition mendapat aksen hitam pada Tiger Nose Grille, skid plate depan dan belakang, mirror cover, serta door handle.

Sementara itu, all-new Carens Limited Black Edition dibekali sentuhan serupa pada skid plate, mirror cover, dan door handle.

Keduanya juga menggunakan logo Kia dan emblem model berwarna gelap yang mempertegas karakter Black Edition.

Nuansa premium berlanjut ke dalam kabin. Sonet kini menggunakan leather steering wheel, sedangkan Carens mendapat tambahan jok berlapis leatherette dan setir berbalut kulit.