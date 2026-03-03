Edisi Terbatas Yamaha Fazzio Hybrid Starry Night, Harga Rp 25 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA - Membaca tren anak muda saat ini, Yamaha Indonesia menyuntikkan sentuhan segar pada Yamaha Fazzio Hybrid lewat warna baru Special Edition bertema Starry Night.

Warna baru hadir secara khusus pada varian Lux dan langsung mencuri perhatian lewat balutan silver mengilap yang clean sekaligus futuristik.

Kesan tersebut dipertegas dengan aksen matte blue di dek kaki, menciptakan kombinasi dual tone yang kontras dan tetap harmonis.

Karakternya terasa bold, tetapi tidak berlebihan—pas untuk mereka yang ingin tampil beda tanpa terlihat terlalu ramai.

Daya tarik utamanya terletak pada permainan grafis. Di sisi bodi, logo Fazzio biru muda berpadu tulisan “Special Edition” berkelir pink dengan latar dot iridescent.

Efeknya unik: warna grafis berubah mengikuti sudut pandang dan pantulan cahaya, dari nuansa biru ke pink keunguan.

Detail itu membuat tampilan motor terasa hidup di berbagai kondisi pencahayaan.

Sentuhan eksklusif juga tampak pada emblem “F” berbentuk timbul dengan finishing 3D resin.