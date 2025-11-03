Eduardo Perez Ungkap Kunci Persebaya atas Persis, Tidak Terkejut dengan Penampilan Nando

Senin, 03 November 2025 – 04:22 WIB

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya menang atas Persis Solo dengan skor 2-1 dalam pertandingan pekan ke-11 BRI Super League musim 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Minggu (2/11) malam.

Gol Persebaya dicetak oleh Mihailo Perovic pada menit ke-45 dan Francisco Rivera menit ke-51.

Adapun gol Persis dicetak oleh Kodai Tanaka pada menit ke-15.

Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez menyatakan bahwa perubahan taktik pada babak kedua menjadi kunci kemenangan atas Persis Solo.

“Pada babak pertama kami punya masalah karena jarak antar-lini terlalu jauh, sehingga lawan mudah menghubungkan permainan. Di babak kedua kami memperbaikinya dan bermain lebih kompak,” kata Eduardo Perez saat konferensi pers setelah pertandingan.

Pelatih asal Spanyol itu menilai para pemain juga menunjukkan mental kuat dalam menghadapi tekanan pertandingan.

Eduardo Perez menekankan pentingnya keseimbangan pertahanan untuk bisa bersaing di kompetisi yang ketat seperti BRI Super League.

“Jika ingin mendapatkan poin di liga ini, tim harus kuat dan solid dalam bertahan. Setelah itu, kualitas pemain akan menentukan hasil,” ucapnya.