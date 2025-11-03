Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Eduardo Perez Ungkap Kunci Persebaya atas Persis, Tidak Terkejut dengan Penampilan Nando

Senin, 03 November 2025 – 04:22 WIB
Eduardo Perez Ungkap Kunci Persebaya atas Persis, Tidak Terkejut dengan Penampilan Nando - JPNN.COM
Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez. Foto: Liga Indonesia

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya menang atas Persis Solo dengan skor 2-1 dalam pertandingan pekan ke-11 BRI Super League musim 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Minggu (2/11) malam.

Gol Persebaya dicetak oleh Mihailo Perovic pada menit ke-45 dan Francisco Rivera menit ke-51.

Adapun gol Persis dicetak oleh Kodai Tanaka pada menit ke-15.

Baca Juga:

Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez menyatakan bahwa perubahan taktik pada babak kedua menjadi kunci kemenangan atas Persis Solo.

“Pada babak pertama kami punya masalah karena jarak antar-lini terlalu jauh, sehingga lawan mudah menghubungkan permainan. Di babak kedua kami memperbaikinya dan bermain lebih kompak,” kata Eduardo Perez saat konferensi pers setelah pertandingan.

Pelatih asal Spanyol itu menilai para pemain juga menunjukkan mental kuat dalam menghadapi tekanan pertandingan.

Baca Juga:

Eduardo Perez menekankan pentingnya keseimbangan pertahanan untuk bisa bersaing di kompetisi yang ketat seperti BRI Super League.

“Jika ingin mendapatkan poin di liga ini, tim harus kuat dan solid dalam bertahan. Setelah itu, kualitas pemain akan menentukan hasil,” ucapnya.

Eduardo Perez mengungkap kunci kemenangan Persebaya atas Persis yang kini mengumpulkan 14 poin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persebaya  persebaya menang  Kodai Tanaka  Persis  Eduardo Perez  Super League 
BERITA PERSEBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp