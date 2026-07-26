Educamp Resmi Dibuka, Bintang Bangsa Siapkan Generasi Pemimpin Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - Bintang Bangsa Indonesia resmi membuka Program Educamp Bintang Bangsa Tahun Ajaran 2026/2027 di Raffles Hills Multifunction Hall, Cibubur Minggu (26/7).

Program Educamp merupakan pembinaan berasrama selama delapan bulan yang dirancang untuk mempersiapkan peserta menghadapi proses seleksi Akpol, Akmil, AAL, dan AAU.

CEO Bintang Bangsa, Lukman Nurhakim mengatakan melalui sistem pembinaan yang terintegrasi, peserta akan mendapatkan penguatan akademik, psikotes, kesehatan, kebugaran jasmani, pembentukan karakter, kepemimpinan, mental.

“Serta wawasan kebangsaan sebagai bekal untuk menjadi calon pemimpin yang siap mengabdi kepada bangsa dan negara,” ujar Lukman, Minggu.

Dia menyebutkan Educamp bukan sekadar program persiapan seleksi, melainkan proses pembentukan karakter calon pemimpin bangsa.

“Kami percaya setiap anak memiliki mimpi besar untuk mengabdi kepada negeri. Tugas kami adalah mendampingi mereka agar mimpi tersebut terwujud,” ujar Lukman.

Coach dan Praktisi Pendidikan Bintang Bangsa, Tribuana menegaskan keberhasilan seorang calon taruna tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik.

Namun, juga oleh karakter, daya juang, dan semangat pengabdian yang dibangun setiap hari.