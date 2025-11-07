Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Edukasi Green Policing, Kapolda Riau Kunjungi Keluarga Gajah di TWA Buluh Cina

Jumat, 07 November 2025 – 04:14 WIB
Edukasi Green Policing, Kapolda Riau Kunjungi Keluarga Gajah di TWA Buluh Cina - JPNN.COM
Saat Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan memberi makan dan bermain dengan anak gajah bernama Dona. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, KAMPAR - Komitmen penegakan hukum berbasis lingkungan atau green policing kembali ditegaskan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat melaksanakan patroli pengamanan kawasan konservasi dan hutan di Taman Wisata Alam (TWA) Buluh Cina.

Kapolda mendatangi kawasan konservasi yang Kabupaten Kampar, itu pada Kamis (6/11).

Dalam patroli tersebut, Kapolda meninjau aktivitas pelestarian satwa dilindungi, termasuk gajah Sumatera yang dibina di sana.

Baca Juga:

Irjen Herry juga menyempatkan diri mengunjungi seekor anak gajah berusia satu tahun bernama Dona, anak dari induk betina Ngatini dan gajah jantan Robin.

Kapolda terlihat berinteraksi secara langsung dengan Dona, memberi makan tebu dan nenas sembari berbincang dengan pawang serta petugas konservasi.

“Patroli ini bagian dari koordinasi dan penguatan sinergitas penegakan hukum di bidang kehutanan dengan BKSDA dan instansi terkait lainnya,” ujar Irjen Herry.

Baca Juga:

Ia menegaskan bahwa Polda Riau akan terus memperkuat upaya penindakan terhadap perambahan hutan, perburuan satwa, dan berbagai praktik ilegal di kawasan konservasi.

TWA Buluh Cina Dikembangkan untuk Wisata Edukasi Gajah dan “Peluk Pohon”

Kapolda mendatangi kawasan konservasi yang Kabupaten Kampar, itu pada Kamis 6 November 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Green Policing  Kapolda Riau  gajah  twa buluh cina  Kampar  Irjen Herry Heryawan 
BERITA GREEN POLICING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp