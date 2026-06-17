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JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Edukasi Mahasiswa di Daerah Ini, Bea Cukai Perkuat Pemahaman Ketentuan Cukai & Integritas

Rabu, 17 Juni 2026 – 18:16 WIB
Edukasi Mahasiswa di Daerah Ini, Bea Cukai Perkuat Pemahaman Ketentuan Cukai & Integritas - JPNN.COM
Bea Cukai bersama Satpol PP DIY melaksanakan program Customs Goes to Campus di Universitas Respati Yogyakarta. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, YOGYAKARTA - Bea Cukai terus memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai ketentuan kepabeanan dan cukai, khususnya bahaya peredaran rokok ilegal serta pentingnya membangun budaya integritas.

Kali ini, upaya tersebut digelar serentak di Bengkalis, Sampit, dan Yogyakarta pada Selasa (9/6).

Di Bengkalis, Bea Cukai menggelar kegiatan bertajuk Sosialisasi Gokil & Asik di Politeknik Negeri Bengkalis.

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Melalui metode interaktif dan pemanfaatan kuis digital, mahasiswa diberikan pemahaman mengenai ciri-ciri rokok ilegal.

Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan edukasi mengenai pengendalian gratifikasi dan pentingnya melaporkan pelanggaran melalui saluran resmi pemerintah.

Sementara itu, Bea Cukai Sampit memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Habaring Hurung Sampit.

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Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa mendapatkan pemahaman mengenai peran strategis Bea Cukai dalam mendukung perdagangan internasional, memberikan fasilitas fiskal, melindungi masyarakat dari barang ilegal, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

Bea Cukai juga menyoroti dampak negatif peredaran rokok ilegal yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengurangi potensi penerimaan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Bea Cukai terus memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai ketentuan dan pentingnya membangun budaya integritas lewat kegiatan ini

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TAGS   edukasi mahasiswa  Bea Cukai  ketentuan cukai  rokok ilegal  Integritas 
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