Edukasi Mahasiswa STIH dan Binus Medan Tentang Kepabeanan, Ini Harapan Bea Cukai

Selasa, 05 Mei 2026 – 14:51 WIB

jpnn.com, MEDAN - Bea Cukai memberikan edukasi kepada mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) dan Binus Medan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Bea Cukai dalam rangka memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi.

Materi yang disampaikan seputar peran Bea Cukai dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dan menjaga ketertiban perdagangan internasional.

Baca Juga: Bea Cukai Dukung Pelaku UMKM di Berbagai Daerah Ekspansi Pasar Ekspor Lewat Asistensi

Bea Cukai Sampit memberikan edukasi dalam kunjungan civitas akademika dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Habaring Hurung Sampit pada Senin (13/4).

Para peserta kunjungan dibekali dengan pengetahuan terkait tugas fungsi Bea Cukai dalam memberikan fasilitas perdagangan, mendukung industri dalam negeri melalui kebijakan fiskal, serta melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal.

Mahasiswa juga diajak memahami bagaimana Bea Cukai berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui pungutan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Kepala Kantor Bea Cukai Sampit Agus Dwi Setia Kuncoro menyampaikan instansinya melayani komoditas ekspor unggulan, yaitu produk kelapa sawit dan turunannya, yang berkontribusi terhadap penerimaan negara di sektor bea keluar.

Bea Cukai Sampit juga mengawasi dan melayani peredaran barang kena cukai, seperti rokok dan minuman beralkohol.