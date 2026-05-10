Edukasi Soal Campak, Holywings Peduli Gelar Seminar dan Cek Kesehatan Gratis

jpnn.com, SEMARANG - Holywings Peduli kembali menggelar kegiatan seminar kesehatan, kali ini mengenai penyakit campak yang disertai dengan cek kesehatan massal gratis bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung di Helen’s Night Mart Semarang pada Sabtu, 9 Mei 2026, dan diikuti ratusan warga yang berasal dari Kelurahan Tegalsari dengan penuh antusias.



Acara bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya penyakit campak yang masih menjadi ancaman kesehatan di Indonesia.

Dalam seminar tersebut, dokter dari Rumah Sakit Siloam Semarang memberikan edukasi mengenai penyebab, gejala, hingga langkah pencegahan penyakit campak melalui imunisasi dan pola hidup sehat.



Selain seminar kesehatan, kegiatan ini juga menghadirkan layanan cek kesehatan massal gratis yang meliputi pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, dan cek laboratorium darah lengkap serta konsultasi kesehatan langsung dengan dokter profesional dari RS Siloam Semarang.

Layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatan sejak dini.



Penyakit campak masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sepanjang tahun 2025 tercatat puluhan ribu kasus suspek campak, dengan ribuan kasus terkonfirmasi laboratorium serta sejumlah kematian akibat penyakit tersebut.



Sementara itu, pada awal 2026, kasus suspek campak masih terus ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, menunjukkan bahwa penyakit ini masih memiliki tingkat penularan yang tinggi dan memerlukan upaya pencegahan yang berkelanjutan, terutama melalui imunisasi dan edukasi kesehatan masyarakat.



Dalam sesi seminar, dokter pemateri yang berasal dari Rumah Sakit Siloam Semarang menjelaskan bahwa campak merupakan penyakit menular yang sangat mudah menyebar melalui percikan batuk atau bersin penderita.

Penyakit itu umumnya menyerang anak-anak, namun orang dewasa yang belum memiliki kekebalan juga berisiko tertular.

Dokter yang hadir dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap imunisasi campak.

"Campak merupakan penyakit yang sangat menular dan dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia hingga radang otak. Oleh karena itu, imunisasi menjadi langkah paling efektif untuk mencegah penularan dan melindungi anak-anak dari risiko penyakit yang lebih berat," . ungkapnya.



Dokter juga mengimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala awal campak seperti demam tinggi, muncul ruam merah pada kulit, batuk, pilek, serta mata merah.



Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap layanan kesehatan masyarakat di tingkat lingkungan, dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan bantuan alat kesehatan untuk posyandu di wilayah Kelurahan Tegalsari Semarang.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kader posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal kepada masyarakat, khususnya bagi balita dan lansia.



Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli menyampaikan bahwa bantuan alat kesehatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mendukung fasilitas kesehatan masyarakat.



"Kami berharap bantuan alat kesehatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kader posyandu serta posbindu dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Melalui program ini, kami ingin terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat," ujar Andrew Susanto.



Lurah Tegalsari Semarang, Mugi Marjoko, SH, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosial dan edukasi kesehatan bagi masyarakat.