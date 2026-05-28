Edukasi Tentang Anemia, Holywings Peduli Sediakan Seminar Hingga Cek Kesehatan Gratis

jpnn.com, BANDUNG - Holywings Peduli mengadakan kegiatan cek kesehatan massal gratis dan seminar kesehatan mengenai anemia di Helens Night Mart Karangsari, Bandung pada Sabtu (13/6/2026)

Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan warga dari RW 01 kelurahan Pasteur, yang antusias memanfaatkan layanan kesehatan dan edukasi yang diberikan.

Melalui kegiatan itu, Holywings Peduli ingin mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya, khususnya terkait anemia yang masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang cukup banyak ditemukan di Indonesia.

Peserta mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi pengecekan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, asam urat, serta konsultasi kesehatan bersama tenaga medis yang didatangkan langsung dari Rumah Sakit Siloam Purwakarta.

Selain dapat layanan kesehatan, peserta juga mengikuti seminar edukasi yang membahas penyebab, gejala, dampak, serta langkah-langkah pencegahan anemia. Anemia merupakan kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh.

Akibatnya, penderita dapat mengalami gejala seperti mudah lelah, lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, hingga menurunnya produktivitas sehari-hari.

Anemia masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi anemia pada remaja usia 15–24 tahun mencapai 15,5 persen atau sekitar satu dari enam remaja mengalami anemia.

Sementara itu, prevalensi anemia pada ibu hamil mencapai 27,7 persen. Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi dan deteksi dini agar masyarakat dapat mencegah serta mengatasi anemia dengan tepat.