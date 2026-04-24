Edukasi Warga Soal Tanaman Herbal, Sido HerbalPedia Jadi Pusat Informasi Berbasis Saintifik

jpnn.com, JAKARTA - PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) meluncurkan portal digital "Sido HerbalPedia" dan asisten pintar berbasis kecerdasan buatan (AI), "SiHerbie".

Inovasi ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya mendigitalkan kekayaan tanaman herbal Indonesia, sekaligus menjadi rangkaian awal peringatan hari jadi perusahaan yang ke-75 tahun.

Peluncuran yang digelar di Jakarta pada Kamis (23/4/2026) ini digagas langsung oleh Direktur Utama Sido Muncul, Dr. (H.C.) Irwan Hidayat.

Didampingi jajaran direksi dan dewan komisaris lainnya, serta seluruh tim penyusun. Adapun tim penyusun Sido HerbalPedia yang hadir turut diwakili oleh Prof. Dr. Fathur Rokhman, Dr. dr. Neni Susilaningsih, serta apt. Wahyu Widayani.

Kehadiran platform ini bertujuan untuk menyediakan rujukan informasi kesehatan yang terpercaya, berbasis penelitian ilmiah, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Irwan Hidayat menyadari literasi masyarakat mengenai manfaat klinis tanaman herbal masih perlu ditingkatkan.

Oleh karena itu, Sido Muncul mengambil langkah proaktif dengan merangkum berbagai hasil penelitian ilmiah dan literatur review ke dalam satu wadah digital yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Dengan memahami latar belakang ilmiah di balik setiap tanaman herbal, masyarakat diharapkan dapat mengintegrasikan dan memanfaatkan potensi obat herbal ke dalam gaya hidup modern secara aman dan efektif,” ujar Irwan Hidayat di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (23/4).