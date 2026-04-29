Edward Candra Dorong Jambore Satlinmas jadi Momentum Kebangkitan Linmas

jpnn.com, PALEMBANG - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra mengatakan jambore 2026 menjadi ajang silaturahmi nasional sekaligus penguatan kapasitas aparatur perlindungan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Edward Candra saat menghadiri pembukaan Jambore Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Tahun 2026 yang digelar di Plaza Lapangan Tembak Jakabaring Sport City, Palembang, Selasa (28/4).

Kegiatan jambore tersebut diikuti oleh anggota Linmas dari berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Dia menyampaikan Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, dipercaya menjadi tuan rumah dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-107 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, HUT ke-76 Satuan Polisi Pamong Praja, serta HUT ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2026.

Dia menegaskan bahwa Satlinmas memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam membantu penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat di tengah berbagai tantangan, mulai dari bencana alam, gangguan ketertiban umum, hingga kondisi darurat lainnya.

Menurutnya, keberadaan Satlinmas saat ini semakin relevan dan sangat dibutuhkan dalam mendukung stabilitas dan ketenteraman masyarakat.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme anggota menjadi hal yang penting.

Melalui kegiatan jambore ini, Edward berharap terjalin silaturahmi dan sinergi yang kuat antaranggota Satlinmas dari seluruh Indonesia, meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur Linmas, serta tumbuhnya semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.