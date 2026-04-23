Edward Candra Tinjau Langsung Layanan Bank Sumsel Babel untuk Disabilitas

Kamis, 23 April 2026 – 08:06 WIB
Edward Candra Tinjau Langsung Layanan Bank Sumsel Babel untuk Disabilitas - JPNN.COM
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatra Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H, meninjau langsung layanan perbankan di Bank Sumsel Babel dalam memberikan pelayanan kepada konsumen penyandang disabilitas, Rabu (22/4).

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H, meninjau langsung layanan perbankan di Bank Sumsel Babel dalam memberikan pelayanan kepada konsumen penyandang disabilitas, Rabu (22/4).

Peninjauan tersebut dilakukan usai Sekda memberikan sambutan dalam kegiatan Diseminasi Layanan Kantor Perbankan yang Aksesibel bagi Disabilitas di Gedung Bank Sumsel Babel.

Edward Candra menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan dalam menghadirkan layanan perbankan yang ramah disabilitas. 

Baca Juga:

Menurutnya, sejumlah layanan inklusif bagi penyandang disabilitas mulai diterapkan dan menunjukkan perkembangan positif.

Ia mengatakan berdasarkan pantauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya responsivitas, baik di tingkat pusat maupun di berbagai sektor layanan lainnya.

“Hal ini tentu sejalan dengan komitmen kita bersama untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara merata dan berkelanjutan, khususnya bagi kelompok rentan,” ujarnya.

Baca Juga:

Edward Candra juga mendorong para pelaku usaha di sektor keuangan di Sumsel untuk mengimplementasikan prinsip inklusi disabilitas dalam setiap produk dan layanan yang diberikan.

“Layanan keuangan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, sesuai dengan kebijakan nasional serta peraturan yang berlaku,” katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H, meninjau langsung layanan perbankan di Bank Sumsel Babel

