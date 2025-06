Efek Demo Sopir ODOL, Pasar Induk Kramat Jati Bak 'Lapangan Bola'

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu pedagang sayuran Harahab mengatakan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta kini sepi bak lapangan bola.

Aktivitas perdagangan sepi, karena dampak protes yang dilakukan para sopir truk zero over dimension over load (ODOL).

"Jadi sekarang di Pasar Induk enggak ada barang. Sekarang di Pasar Induk Kramat Jati kayak lapangan bola, sepi," beber Harahab kepada JPNN Jumat (20/6).

Menurut Harahab, para sopir enggan memuat barang lantaran pemerintahan Prabowo Subianto bakal menghapuskan truk-truk ODOL, atau kelebihan muatan.

"Karena sopir ODOL pada demo. Ya gimana sekarang sopir ODOL mau pada dihukum. Ya mereka demo," ujar.

Harahab mengaku saat ini di Pasar Induk Kramat Jati tidak ada lagi sayuran baru dan segar. Semuanya hanya sisa-sisa.

"Emang udah enggak ada barang (sayuran, red). Sayuran cuma sisa yang kemarin-kemarin saja," katanya.

Sekadar informasi, pemerintah berkomitmen mengawal ketat implementasi Zero ODOL hingga tercapai penuh pada 2026, hal itu sesuai target nasional.