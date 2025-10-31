Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Efektivitas dan Tantangan Program MBG Menurut Ahli Gizi

Jumat, 31 Oktober 2025 – 17:23 WIB
Siswa menikmati makan bergizi gratis (MBM). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai salah satu strategi pemerintah untuk menjawab tantangan gizi buruk di Indonesia.

Dari sudut pandang praktisi kesehatan, program ini bukan sekadar penyediaan makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Lantas, bagaimana efektivitas program ini dalam mengatasi masalah gizi dan apa tantangan di lapangan? 

Dari sudut pandang ahli gizi, Indonesia saat ini menghadapi beban gizi ganda atau triple burden of malnutrition, yang mencakup stunting, anemia, dan obesitas yang makin meningkat, terutama pada anak-anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah.

Permasalahan stunting, ternyata tidak hanya tentang tinggi badan, tetapi berdampak luas pada penurunan kualitas hidup, tingkat IQ, dan potensi daya ekonomi anak di masa depan. Hal ini secara langsung mengancam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam jangka panjang.

Hal ini senada dengan yang disampaikan Mochammad Rizal, MS, RD, Ahli Gizi yang tengah menempuh studi PhD pada bidang International Nutrition, Cornell University, New York, Amerika Serikat.

“Jadi, permasalahan gizi yang ingin kita atasi saat ini bukan hanya tentang tinggi badan. Oleh karena itu, pemerintah mengeklaim bahwa MBG adalah investasi jangka panjang untuk Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Secara ideal, intervensi gizi yang paling spesifik untuk mengatasi masalah stunting secara langsung adalah menyasar target ibu hamil hingga anak usia dua tahun.

Saat ini, kata Rizal, masalah utama yang ingin dijawab MBG adalah memastikan akses pangan bagi anak-anak dari keluarga menengah ke bawah. Jika dijalankan dengan tepat sasaran, konsisten, dan menyajikan makanan bergizi berkualitas, MBG dapat memberikan dampak berantai yang positif. Dampak yang paling utama adalah peningkatan kesehatan dan gizi.

Ahli Gizi bicara efektivitas dan tantangan Program MBG atau makan bergizi gratis.

