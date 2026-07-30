Efisiensi Anggaran MBG Bisa untuk Menggaji PPPK Paruh Waktu yang Diangkat ASN Penuh

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah mengusulkan pemerintah mengalihkan dana efisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan status PPPK paruh waktu menjadi ASN penuh.

Dana efisiensi anggaran MBG sebesar Rp39 triliun, kata Fadlun, bisa untuk membayar gaji PPPK dari PPPK paruh waktu.

"Daripada dana MBG dikorupsi oleh oknum-oknum nakal, lebih baik untuk menyejahterakan PPPK dan PPPK paruh waktu," kata Fadlun kepada JPNN, Kamis (30/7/2026).

Dia menegaskan, nasib PPPK paruh waktu dalam posisi di ujung tanduk. Dengan label paruh waktu mereka seolah-olah tidak diakui statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN).

PPPK paruh waktu pun menjadi pilihan pertama kepala daerah yang akan diberhentikan bilamana kas daerah tidak mampu lagi membayar gaji.

"Jangan hanya diperas tenaga PPPK paruh waktunya. Beri mereka status yang jelas ASN penuh atau PPPK,' ucapnya.

Fadlun menilai citra Presiden Prabowo Subianto di mata ASN PPPK dan PPPK paruh waktu hampir negatif.

Menurut dia, bisa benar-benar negatif bila pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2026 tidak ada kebijakan yang pro PPPK dan PPPK paruh waktu.