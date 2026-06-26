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JPNN.com - Ekonomi - Makro

Efisiensi MBG, Purbaya Bakal Pantau Langsung Implementasi Program

Jumat, 26 Juni 2026 – 18:15 WIB
Efisiensi MBG, Purbaya Bakal Pantau Langsung Implementasi Program - JPNN.COM
Program MBG. Ilustrasi/Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan hasil pertemuan terbarunya dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). 

Pertemuan tersebut membahas laporan penghematan anggaran serta perbaikan sistem pengawasan program di tingkat daerah.

Menkeu menyampaikan Kepala BGN telah memaparkan adanya potensi efisiensi anggaran dalam jumlah signifikan. 

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“Saya pikir cukup signifikan, tetapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan,” ujar Purbaya di kantornya, Jumat (26/6).

Selain masalah penghematan, pertemuan tersebut juga menyoroti kendala teknis yang dihadapi BGN.

Salah satu hambatan utama yakni sulitnya menjalankan fungsi kontrol yang efektif di berbagai wilayah di Indonesia.

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Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kementerian Keuangan memutuskan untuk mengambil peran lebih aktif dalam hal supervisi. 

Purbaya menyepakati personil dari Kementerian Keuangan di wilayah akan dikerahkan untuk memantau langsung implementasi program.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan hasil pertemuan terbarunya dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

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TAGS   MBG  BGN  purbaya  SPPG 
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