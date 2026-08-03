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Efriza Dorong Prabowo Evaluasi Menteri Terkait Perekonomian

Senin, 03 Agustus 2026 – 20:32 WIB
Efriza Dorong Prabowo Evaluasi Menteri Terkait Perekonomian - JPNN.COM
Peneliti Senior Citra Institute Efriza. Foto: supplied

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memprioritaskan evaluasi terhadap kementerian yang berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat dan pelayanan publik.

Menurut Efriza, kementerian yang paling memengaruhi persepsi masyarakat mengenai kondisi ekonomi semestinya menjadi perhatian utama dalam evaluasi kabinet.

"Kementerian yang dampak kerjanya paling dirasakan masyarakat harus menjadi prioritas evaluasi," kata Efriza kepada JPNN, Senin (3/8).

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Dia menyebut bidang perdagangan, ketahanan pangan, ketenagakerjaan, investasi, dan pelayanan publik merupakan sektor yang sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurutnya, keberhasilan ataupun kegagalan kementerian di bidang tersebut langsung dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, evaluasi tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan politik ataupun mengikuti naik turunnya hasil survei.

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"Evaluasi harus berbasis indikator kinerja dan efektivitas pelaksanaan program," ujarnya.

Selain kementerian bidang ekonomi, Efriza juga menilai kementerian yang bertanggung jawab terhadap komunikasi kebijakan perlu mendapatkan perhatian serius.

Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memprioritaskan evaluasi terhadap kementerian yang berkaitan dengan perekonomian

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TAGS   Prabowo  Menteri  Reshuffle  Efriza 
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