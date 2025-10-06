Close Banner Apps JPNN.com
Efriza: Jokowi Berusaha Memengaruhi Prabowo

Senin, 06 Oktober 2025 – 15:35 WIB
Efriza: Jokowi Berusaha Memengaruhi Prabowo
Pak Jokowi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti dari Citra Institute Efriza menilai pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo a.k.a Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto penuh dengan intrik politik.

Dia menduga Jokowi memiliki maksud yang lebih dari sekadar pertemuan yang membahas isu kenegaraan.

"Diduga kuat Jokowi juga sedang berusaha tetap memengaruhi sikap presiden maupun pengelolaan pemerintahannya, upaya ini ditenggarai agar dia tidak kehilangan wajah di publik setelah mengembuskan wacana dua periode Prabowo-Gibran," kata Efriza pada Senin (6/10).

Efriza pun menduga Jokowi menemui Prabowo agar masih mendapat kepercayaan dari sukarelawannya.

"Hal itu dilakukan setelah reshuffle yang telah membuang para sukarelawan Jokowi dan ada isu perombakan kabinet berikutnya, maka dia coba memengaruhi Prabowo dengan pandangannya," katanya.

Dia menjelaskan, Jokowi mungkin saja memberi masukan jika terjadinya reshuffle berikutnya.

"Sebab kemungkinan terjadinya reshuffle kembali masih terbuka. Ini menunjukkan memang Jokowi tidak ingin kehilangan eksistensi dirinya dalam isu perpolitikan tanah air," tuturnya.

Meski begitu, Efriza meyakini Prabowo punya kemandirian, sekadar mendengar keinginan, masukan, dan saran dari Jokowi. 

Efriza menyatakan pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto penuh intrik politik.

TAGS   Jokowi  Prabowo  Efriza  Citra Institute 
