EIGER Adventure Land Gelar Rekrutmen Massal, 600 Pelamar Mendaftar

jpnn.com, BOGOR - EIGER Adventure Land menggelar rekrutmen massal yang diikuti oleh lebih dari 600 warga dari Kecamatan Megamendung dan sekitarnya, Kabupaten Bogor.

Rekrutmen yang terdiri dari rangkaian psikotes dan sesi wawancara ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar kawasan ekowisata tersebut.

Melalui rekrutmen ini, EIGER Adventure Land berupaya memastikan pengembangan kawasan ekowisata dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat setempat.

Serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Megamendung, sekaligus tetap selaras dengan upaya pemulihan lahan kritis dan pelestarian kawasan hutan.

Dalam sambutannya, Camat Megamendung Ridwan menyampaikan apresiasi kepada EIGER Adventure Land atas kesempatan kerja yang dibuka secara luas, khususnya bagi masyarakat setempat.

“Kami memberikan apresiasi kepada EIGER Adventure Land yang telah membuka lowongan pekerjaan serta mengutamakan penyerapan tenaga kerja dari warga di sekitar lokasi. Ini merupakan langkah positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kami,” ujar Ridwan.

Baca Juga: Asuransi Jasindo Perkuat Komitmen Keberlanjutan di Bulan Ramadan

Dia juga berpesan kepada seluruh peserta rekrutmen untuk tetap bersemangat menjalani proses seleksi.

“Ikuti proses ini dengan baik, tetap semangat, dan jangan berkecil hati apabila hasilnya belum sesuai harapan. Peluang selalu datang bagi mereka yang terus berusaha,” tambahnya.