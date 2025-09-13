Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Eko Patrio Ajukan Penangguhan Penahanan Pria yang Diduga Menjarah Kucingnya

Sabtu, 13 September 2025 – 20:31 WIB
Eko Patrio Ajukan Penangguhan Penahanan Pria yang Diduga Menjarah Kucingnya - JPNN.COM
Eko Patrio. Foto: dok.JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pelawak sekaligus anggota DPR RI nonaktif Eko Patrio, menyambangi Polda Metro Jaya pada Jumat (12/9) malam.

Kedatangannya sehubungan dengan penjarahan kediamannya oleh massa, beberapa waktu lalu.

Namun, dia hadir bukan untuk memperkarakan, melainkan untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Rian, seorang pria yang sebelumnya dituding menjarah kucing peliharaannya.

Baca Juga:

Keputusan Eko Patrio ini cukup mengejutkan, mengingat Rian diamankan polisi sebagai salah satu dari sejumlah terduga pelaku penjarahan di rumahnya yang terjadi pada Sabtu (30/8).

Eko menjelaskan bahwa ia melihat Rian justru telah menyelamatkan kucing kesayangannya di tengah kekacauan penjarahan yang melanda kediamannya di Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Menurut Eko, Rian justru orang pertama yang mengambil kucingnya, kemudian menyelamatkannya dari situasi yang tidak kondusif.

Baca Juga:

Rian juga disebut memiliki niat baik untuk mengembalikan kucing tersebut kepada pemiliknya.

Namun, sebelum Rian sempat mengembalikan kucing tersebut, pihak kepolisian lebih dahulu mengamankan hewan peliharaan Eko, bersamaan dengan penangkapan.

Eko Patrio menangguhkan penahanan pria yang diduga menjarah salah satu kucingnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Eko Patrio  Rumah Eko Patrio dijarah  Kucing  Penjarahan 
BERITA EKO PATRIO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp