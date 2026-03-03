Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik

Eko Patrio Bicara soal Pancasila saat Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan

Selasa, 03 Maret 2026 – 16:08 WIB
Anggota MPR/DPR RI Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) saat Sosiliasasi Empat Pilar di Jakarta TImur. Foto: supplied

jpnn.com - Anggota MPR/DPR RI Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) bicara soal Pancasila saat Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Ballroom Graha Komando Cipinang Muara, Jakarta Timur pada 7 Februari lalu.

Menurut anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Timur itu, Pancasila merupakan pengejawantahan dari ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi sekalian alam.

"Mencintai kerukunan, toleransi, keadilan, gender, dan semua sendi kehidupan dunia," kata Eko sebagaimana siaran persnya, Selasa (3/3/2026).

Eko mengatakan bahwa nilai-nilai syariat dalam tiap butir Pancasila yang bersumber dari pidato Bung Karno 1 Juni 1945.

Dia juga menilai bahwa antara syariat dan kebangsaan tidak boleh dipertentangkan.

"Indonesia didirikan dengan dasar Pancasila yang menganut asas kebangsaan, artinya dasar kesamaan sebagai bangsa Indonesia, bukan atas dasar kesamaan agama, etnis, atau budaya," ucapnya.

Selain itu, nilai-nilai syariat Islam secara implisit dan eksplisit terdapat pada masing-masing sila dalam Pancasila.

"Saya mengimbau, marilah sama-sama kita jaga ibadah agar menjadi muslim yang baik dan warga negara yang cinta dengan Pancasila," kata Eko Patrio.(fat/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

TAGS   Pancasila  4 Pilar Kebangsaan  Eko Patrio  Anggota DPR 
