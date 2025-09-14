Close Banner Apps JPNN.com
Eko Patrio Muncul di Publik, Lalu Ungkap Kesedihan Rumah Dijarah

Minggu, 14 September 2025 – 04:09 WIB
Ketua DPW PAN Jakarta Eko Patrio di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/6/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.

jpnn.com, JAKARTA - Pelawak sekaligus anggota DPR RI nonaktif Eko Patrio menyampaikan kesedihan mendalam setelah kediaman pribadinya menjadi sasaran penjarahan massa.

Rumah yang dibangun dari hasil kerja kerasnya selama puluhan tahun berkarier sebagai seniman kini rusak parah dan barang-barangnya ludes tak bersisa.

Insiden penjarahan ini terjadi beberapa waktu lalu, ketika rumah Eko Patrio diduga diserbu sekelompok oknum demonstrasi.

Peristiwa tersebut meninggalkan luka mendalam bagi Eko, yang kini harus menghadapi kenyataan pahit kerusakan properti miliknya.

Eko, yang dikenal luas sebagai pelawak sebelum terjun ke kancah politik, mengungkapkan dirinya belum sempat meninjau langsung kondisi rumahnya pasca-kejadian.

Dampak emosional dan kesibukan masih menjadi penghalang baginya untuk melihat lokasi.

"Saya berencana untuk mengunjungi rumah malam ini atau besok," ujar Eko Patrio pada Jumat (12/9) malam.

Eko menambahkan waktu pasti kunjungan tersebut masih bergantung pada kesiapan sang istri.

Eko Patrio menyampaikan kesedihan mendalam setelah kediaman pribadinya menjadi sasaran penjarahan massa.

