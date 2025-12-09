Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Eko Rajagukguk Figur Mendapat Promosi Jabatan Sebagai Kepala Kantor Imigrasi Klas II Belawan, Selamat

Selasa, 09 Desember 2025 – 16:16 WIB
Eko Rajagukguk Figur Mendapat Promosi Jabatan Sebagai Kepala Kantor Imigrasi Klas II Belawan, Selamat - JPNN.COM
K???l? Bidang W??d?k Imigrasi S??tt?, Ek? Rajaguguk menerima kedatangan Ketua Umum Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Kornelius Wau dan Sekjen Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Hans Montolalu. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - K???l? Bidang W??d?k Imigrasi S??tt?, Ek? Rajaguguk, didampingi K??? Tikim Soetta menerima kedatangan Ketua Umum Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Kornelius Wau.

D?l?m ??rb?n??ng?n t?r??but, Eko membagikan k?b?r b??k b?hw? d?r?n?? mendapat ?r?m??? ??b?g?? Kepala K?nt?r Im?gr??? Kelas II TPI B?l?w?n.

Ek? m?n??m???k?n r??? syukur d?n u????n t?r?m? k???h k???d? ??m??n?n, r?k?n k?rj?, ??rt? ?n??n media ??ng ??l?lu mendukung tug??-tug??n?? selama ?n?.

Baca Juga:

“Puj? Tuhan, ?n? b?rt???t?n d?ng?n ul?ng t?hun ???? ??ng k?-43. S??? ??ng?t berterima k???h ?t?? k???r?????n dan dukung?n yang d?b?r?k?n kepada ????,” ungk?? Ek?.

Dia jug? m?nuturk?n dukung?n d?r? k?lu?rg?, t?rut?m? ??tr? d?n ?n?kn??, menjadi sumber kekuatan ??l?m? menjalankan tug?? d? dunia keimigrasian ??ng ?uku? d?n?m??.

‎M?n?ngg??? k?b?r b?h?g?? tersebut, K?rn?l?u? Wau m?n??m???k?n selamat ?t?? ?m?n?h b?ru ??ng d?t?r?m? Eko.

Dia b?rh?r?? Eko dapat m?mb?w? ??m?ng?t b?ru dalam ??n?ngk?t?n l???n?n k??m?gr????n d? wilayah tug?? yang b?ru.

“S?l?m?t ?t?? ?r?m??? j?b?t?n dan ??l?m?t ulang t?hun. Semoga selalu panjang umur, ??h?t, d?n t?ru? b?r?d? dalam l?ndung?n Tuhan,” uj?rn??.

‎K?rn?l?u? m?n?mb?hk?n kolaborasi ?nt?r? ?n??n ??r? dan instansi ??m?r?nt?h m?ru??k?n kun?? terciptanya ?nf?rm??? ?ubl?k ??ng transparan, ??k?l?gu? m?nd?r?ng ??n?ngk?t?n ku?l?t?? layanan di ??kt?r keimigrasian.

‎B??k d?l?m l???n?n ?????r, ??n?ngk?t?n f???l?t??, h?ngg? penguatan manajemen ?nt?rn?l, Imigrasi Soekarno-Hatta d?n?l?? t?ru? m?mbu?t l?ngk?h-l?ngk?h peningkatan.

‎Kolaborasi dengan ?t?k?h?ld?r, t?rm??uk m?d??, k?m?nt?r??n, serta ???r?t ??n?g?k hukum lainnya, turut m?nj?d? bagian ??nt?ng d?l?m menjaga k?ndu??v?t?? d? ??ntu g?rb?ng negara.

Baca Juga:

D?ng?n berbagai ?g?nd? kerja tersebut, Im?gr??? S??tt? berharap mampu menjaga k???r?????n publik ??b?g?? un?t ??ng responsif, adaptif, d?n b?r?r??nt??? pada ??l???n?n.

‎Pada kesempatan terpisah, Sekjen Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Hans Montolalu juga mengucapkan selamat atas amanah untuk jabatan baru yang akan diemban oleh Eko Rajagukguk.

Pada setiap kesempatan saat bertemu selalu sigap dan sangat responsif dalam memberikan arahan maupun edukasi bagi masyarakat luas dalam seputar layanan produk Imigrasi.

“Semoga kedepannya akan ada penerus figur Eko Rajagukguk lainnya yang bisa menjadi pemimpin seperti beliau,” ujar Hans Montolalu.(fri/jpnn)

K???l? Bidang W??d?k Imigrasi S??tt?, Ek? Rajaguguk mendapat ?r?m??? ??b?g?? Kepala K?nt?r Im?gr??? Kelas II TPI B?l?w?n.

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Imigrasi  kantor imigrasi  Kantor Imigrasi Klas II Belawan  Promosi Jabatan  Eko Rajagukguk 
BERITA IMIGRASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp