JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Ekonom Beberkan Strategi Pembalikan Tren Pelemahan Rupiah

Rabu, 21 Januari 2026 – 13:07 WIB
Ekonom Beberkan Strategi Pembalikan Tren Pelemahan Rupiah - JPNN.COM
Ilustrasi mata yang dollar Amerika Serikat dengan rupiah. Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan peluang pembalikan tren pelemahan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek hingga menengah tetap terbuka, namun bergantung pada pemenuhan tiga syarat utama.

Pertama, tekanan global mereda, misalnya suku bunga Amerika Serikat (AS) tidak kembali meningkat atau dolar melemah. Kedua, kepercayaan domestik membaik melalui kejelasan langkah fiskal dan komunikasi kebijakan yang meyakinkan. Ketiga, arus dana kembali masuk secara lebih stabil.

Ia mengingatkan bahwa saat ini pasar menilai risiko rupiah cenderung ke arah melemah dan bahkan ada prediksi potensi bergerak melewati Rp 17.000 per USD bila sentimen tidak membaik.

Sedangkan faktor musiman, seperti mendekati periode Ramadan dan musim pembagian dividen, juga berpotensi menambah permintaan dolar.

“Karena itu, mitigasi bank sentral tidak cukup hanya mengandalkan langkah stabilisasi rutin di pasar valuta,” kata Josua dikutip Rabu (21/1).

Menurut dia, upaya intervensi tetap penting dilakukan untuk mencegah pelemahan yang terlalu cepat dan menjaga kepercayaan pasar, apalagi bank sentral dinilai sudah terlihat lebih aktif menahan pelemahan mendekati Rp 17.000 per USD, termasuk lewat penguatan komunikasi.

Tetapi, jelas Josua, akar masalahnya adalah premi risiko dan keyakinan pasar, sehingga BI perlu menjaga likuiditas rupiah agar pasar tidak panik, memastikan instrumen pengelolaan likuiditas mendukung stabilitas.

Selanjutnya memperkuat pasokan valas melalui koordinasi kebijakan devisa dan pengelolaan arus modal, serta yang paling krusial, mempertegas komitmen disiplin fiskal dan independensi pengambilan keputusan moneter agar persepsi risiko turun.

