Ekonom Celios Sebut Target Pertumbuhan Ekonomi 4,8% Mentok Atas

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Galau D. Muhammad, menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,8 persen sebagai angka 'mentok atas'.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka menanggapi ramalan Bank Dunia terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun.

"Angka 4,8 persen itu sebenarnya sudah kondisi mentok atas," kata Galau saat dihubungi jpnn.com, Senin (12/10).

Sebelumnya, Galau menyampaikan saat ini masih menunggu tindak lanjut dari PBB, UN Statistical Commission, untuk mengkaji metodologi transparansi dari BPS terkait dengan data pertumbuhan ekonomi.

Dia menjelaskan realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua, berpacu pada data BPS yakni 5,12%.

Namun, estimasi peningkatan justru menunjukkan penurunan menjadi 4,8% dibandingkan dengan data BPS.

Sementara itu, menurut perhitungan Celios, pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga year on year hanya sekitar 4,7 persen.

Beberapa faktor yang memengaruhi proyeksi tersebut, di antaranya pertumbuhan industri pengolahan yang masih di bawah 50 poin, sepanjang April dan Juni 2025.