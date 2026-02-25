Ekonom Dukung Bea Cukai Lanjutkan Penyegelan Toko Perhiasan Impor

jpnn.com, JAKARTA - Kalangan ekonom mengapresiasi penyegelan beberapa toko perhiasan impor yang diduga melakukan maladministrasi oleh Bea Cukai.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Prof Telisa Aulia Falianty mengatakan penyegelan ini adalah untuk meningkatkan pengetatan pengawasan terhadap para pelaku usaha.

Sekaligus ini upaya mencegah berlanjutnya kebocoran uang negara karena penyelundupan.

"Terkait dengan emas impor ini kan memang karena disinyalir ada proses administrasi yang dilanggar, jadi ada barang-barang yang belum terdaftar atau disinyalir ilegal. Ketika barang masuk itu kan ada cukai yang harus dibayar oleh importir. Karena ketika itu tidak dibayar, itu dianggap maladministrasi juga. Entah dia belum dibayar atau belum dilaporkan," tuturnya kepada wartawan, Selasa (24/02)

Menurut Telisa, aturan memang harus terus ditegakkan mengingat banyak sekali kebocoran-kebocoran yang terjadi di cukai dan di bea masuk.

Upaya ini, lanjut dia, seharusnya bisa menjadi efek jera kepada para pelaku usaha dan memberikan sinyal kepada para pelaku usaha bahwa saat ini pemerintah serius.

"Jadi saya mendukung sih, tapi ini harus dilakukan secara konsisten. Jangan nanti ada oknum lagi. Karena praktek under-invoicing, kemudian ilegal impor dan lain sebagainya yang sering terjadi itu negara dirugikan dan banyak kehilangan pendapatan, sampai triliunan rupiah. Di tengah APBN kita sedang membutuhkan pendapatan yang tinggi, kebocoran-kebocoran semacam ini harus diberantas," tuturnya mewanti-wanti.

Namun, ia berpesan harus ada sosialisasi terlebih dahulu bahwa pemerintah sekarang sedang menegakkan aturan, jadi tidak sifatnya tiba-tiba.