JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Ekonom: IHSG di Awal 2026 Jadi Momentum Tarik Investor ke RI

Sabtu, 03 Januari 2026 – 12:35 WIB
Ilustrasi IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI). Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat sebesar 1,17 persen ke level 8.748,13 pada hari perdagangan pertama tahun 2026.

Chief Economist IQI Global Shan Saeed menilai lonjakan IHSG di awal tahun ini menjadi sinyal kepercayaan investor yang kian menguat.

“Pasar saham Indonesia telah memberikan sinyal yang sangat jelas. Pada hari perdagangan pertama 2026, IHSG melonjak 1,17 persen ke level 8.748,13, dan ini menetapkan nada optimistis untuk tahun yang berpotensi menjadi tahun terobosan," kata Shan dikutip Sabtu (3/1).

Penguatan itu memperkuat keyakinan bahwa Indonesia memasuki tahun baru dengan fondasi fundamental yang solid di tengah membaiknya sentimen global dan meningkatnya minat investor terhadap aset berisiko.

Shan menambahkan bahwa prospek pasar saham Indonesia ke depan dinilai semakin menarik.

Konsensus saat ini, kata dia, memperkirakan potensi kenaikan pasar sebesar 8-10 persen sepanjang 2026, ditopang oleh permintaan domestik yang tangguh dan meningkatnya kepercayaan investor.

Dari sisi valuasi, ia menilai pasar saham Indonesia masih berada di bawah rata rata historisnya.

“Bagi investor global yang selektif, Indonesia semakin menjadi pilar utama pasar berkembang dengan kualitas tinggi,” kata Shan.

