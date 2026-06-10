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JPNN.com - Ekonomi - Makro

Ekonom Minta Pemerintah Cermat Menghitung Dampak Negatif BI-Rate

Rabu, 10 Juni 2026 – 10:15 WIB
Ekonom Minta Pemerintah Cermat Menghitung Dampak Negatif BI-Rate - JPNN.COM
Pemerintah diminta memperluas desain perlindungan sosial adaptif bagi masyarakat, terutama kelas menengah. Foto/Ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menekankan pentingnya pemerintah menghitung secara cermat dampak dari setiap kenaikan suku bunga, tarif, harga energi, dan pajak. 

Pasalnya, langkah tersebut perlu difokuskan terutama bagi rumah tangga kelas menengah bawah serta kelompok yang sedang menuju kelas menengah.

Nur Hidayat menyarankan agar pemerintah memperluas desain perlindungan sosial adaptif bagi masyarakat. 

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Fokus perlindungan ini ditujukan kepada kelompok rentan dan kelas menengah bawah yang mulai terhimpit tekanan biaya transportasi, pendidikan, hingga beban cicilan yang kian berat.

Skema perlindungan sementara yang diusulkan dapat berupa subsidi transportasi publik, pemberian insentif untuk biaya pendidikan, hingga keringanan pada jenis pajak tertentu. 

Dukungan tersebut diharapkan dapat disalurkan secara langsung dengan mengacu pada data konsumsi energi dan tingkat pendapatan masyarakat yang akurat.

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"Bantuan tidak boleh hanya berbasis kemiskinan ekstrem," kata Nur Hidayat dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6).

Selain aspek bantuan langsung, pemerintah juga didorong untuk mempercepat penyediaan transportasi publik yang terjangkau di wilayah-wilayah penyangga kota. 

Ekonom menyarankan pemerintah memperluas desain perlindungan sosial adaptif bagi masyarakat, terutama kelas menengah.

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TAGS   Konsumsi  BI Rate  kelas menengah  suku bunga  perbankan  pertumbuhan ekonomi 
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